Tekirdağ’da ki çantacı operasyonunda 17 tutuklama

Şüphelilerden 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 17'si çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

12 Ekim'de polis ekiplerince, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da çok sayıda ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği tespit edilmesi üzerine 39 kişi gözaltına alınmış, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirilmişti.