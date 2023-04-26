Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da kimlik sorgusu yaparken vurulan polisin sağlık durumu iyi
Giriş Tarihi: 26.4.2023 14:23 Son Güncelleme: 26.4.2023 14:23

Tekirdağ'da kimlik sorgusu yaparken vurulan polisin sağlık durumu iyi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan polis ekiplerini görünce kaçan E.G.’nin (16), takip sırasında tabancayla ateş açarak yaraladığı polis memuru Ertan B.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin  sürdüğü belirtildi.

DHA
Tekirdağ’da kimlik sorgusu yaparken vurulan polisin sağlık durumu iyi

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi 3'üncü Sokak'ta gece saatlerinde GBT sorgusu yapan ekipleri gören E.G.'nin kaçması üzerine polisler, şüpheliyi takibe aldı. Polis memuru Ertan B., şüpheli E.G.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı. Yaralı polis memuru Ertan B., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. E.G., saklandığı evde kendisine yardım eden 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Yaralanan polis memuru Ertan B.'nin tedavisi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, polis memuru Ertan B.'nin genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yaralı polis memurumuzla ilgili olarak hastanemize geldiği an itibariyle tüm tedavileri uygulanmıştır. Hastamızın şuuru açık, stabil durumdadır. Tüm kontrolleri yapılmakta olup yoğun bakım ünitemizde tedavisi sürmektedir" dedi.

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Tekirdağ'da kimlik sorgusu yaparken vurulan polisin sağlık durumu iyi
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