Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da korkunç cinayet: Husumetlisini av tüfeğiyle katletti!
Giriş Tarihi: 10.7.2023 16:40

Tekirdağ'da korkunç cinayet: Husumetlisini av tüfeğiyle katletti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Coşkun Uygur (33), tartıştığı husumetlisi Erkan Davulcu (19), tarafından av tüfeğiyle öldürüldü...

DHA
Tekirdağ’da korkunç cinayet: Husumetlisini av tüfeğiyle katletti!

Olay, gece yarısı Hıdırağa Mahallesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Erkan Davulcu ile Coşkun Uygur, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Davulcu, üzerinde bulunan av tüfeğiyle Uygur'a ateş etti. Uygur, kanlar içinde yere düşerken, Davulcu olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Coşkun Uygur, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen haytını kaybetti.
Polis, Erkan Davulcu'yu, olay anında kullandığı av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Davulcu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik zirve öncesi NATO liderlerine çağrı: AB kapısını açın İsveç'in önünü açalım
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Asıl darbeyi Jesus ve Arda’nın babası vurdu
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor: İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler
Huzuru bozana sınırdışı
Küresel enflasyon açısından kritik günler
Son dakika: Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü PKK'ya darbe
Erdoğan’dan başka kim?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da korkunç cinayet: Husumetlisini av tüfeğiyle katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA