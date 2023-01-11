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Giriş Tarihi: 11.1.2023 08:37

Tekirdağ'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

Tekirdağ Çorlu’da yolda yürürken seyir halindeki beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Tekirdağ’da korkunç kaza! Feci şekilde can verdi
Olay, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Sülün Caddesi ayrımında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçen yaya Dursun Özçiçek (79), Salih Omurtak Caddesi'nden Sülün Caddesi'ne sapan Abdi Y. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. Görenlerin fark ederek sürücüye seslenmesi üzerine mikser şoförü durup yardım istedi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mikserin altında sıkışan yaralı vatandaş, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan yaya Dursun Özçiçek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdi
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