Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar etkili oldu! Tekne battı, eğitim uçuşlarına ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli yağış ile tüm bölgede fırtına beklendiğini duyurmasının ardından Tekirdağ'da rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
EĞİTİM UÇUŞLARINA ARA VERİLDİ
Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarda, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşlarına ara verildi. Lodos nedeniyle balıkçıların denize açılamadığı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, barınakta demirli bir tekne battı.
Pehlivanoğlu,"Lodosun etkili olması nedeniyle balığa açılamıyoruz. Rüzgarın bitmesinin ardından tekrar balığa çıkacağız inşallah. Küçük balıkçı tekneleri karidese, hamsiye çıkacağız. Hava normale dönene kadar balıkçıları limanda bekletiyoruz" dedi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ açıklarında gemilerde demir attı.