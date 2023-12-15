Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da maganda dehşeti: Para alamayınca lastikleri yardı!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 17:00

Tekirdağ'da maganda dehşeti: Para alamayınca lastikleri yardı!

Tekirdağ Çorulu'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsünden para istediği öne sürülen bir kişi, istediğini alamayınca otomobilin lastiklerini yardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ’da maganda dehşeti: Para alamayınca lastikleri yardı!

Çorlu'da İşten çıkan S.T. otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. Cumhuriyet Parkı ışıklarda duran S.T.'nin aracına yaklaşan bir şahıs, iddiaya göre, sürücüden para vermesini istedi.

LASTİKLERİ BIÇAKLA YARDI

Araçtakilerden olumsuz yanıt alan şahıs, öfkelenerek bıçağına sarıldı. Saldırgan şahıs, otomobilin 3 lastiğini bıçakla yardı. Olay yerinden ayrılan otomobilin peşini bırakmayan şahıs, Şinasi Kurşun 14. Sokak'ta vatandaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.

EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Tekirdağ'da maganda dehşeti: Para alamayınca lastikleri yardı!
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