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Giriş Tarihi: 1.10.2022 19:52

Tekirdağ'da orman yangını: 40 dönümlük alan zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını bir saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü. Yangın nedeniyle 40 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

AA
Tekirdağ’da orman yangını: 40 dönümlük alan zarar gördü

Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına, 4 arazöz, 3 itfaiye, 2 hizmet aracı, bir helikopter, bir ilk müdahale aracı ile 30 orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

40 DÖNÜMLÜK ALAN ETKİLENDİ

Yangında ilk belirlemelere göre 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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Tekirdağ'da orman yangını: 40 dönümlük alan zarar gördü
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