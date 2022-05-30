Tekirdağ’da otomobil üst geçide çarptı! Ortalık savaş alanına döndü





"GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY MOTORUNUN DÜŞMESİ"

Kazanın görgü tanığı vatandaşlar, "170 kilometre hızı vardı garanti veririm. Çünkü ben çocuk parkının oradaydım, orada bir korna sesi duydum ışıkların orada. Ondan sonra kafamı çevirmemle beraber bir fren, bir gümbürtü. Buraya gelmem benim en fazla 3-5 dakika sürsün. Gördüğüm tek şey motorunun düşmesi başka bir şey göremedim. Oraya bir çarptı, uçtu. Ben duydum ve de çok hızlıydı. Aşırı derecede hızlıydı. Çok aşırı hızlıydı" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.