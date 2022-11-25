Tekirdağ’da pitbull dehşet saçtı! 10 yaşındaki çocuk bacağından ısırarak yaraladı





"ÜSTÜME DOĞRU ATLADI VE KALÇAMI TUTTU..."

Olay anını anlatan Sercan Baran, "Toptancıya bakmak için yoldan geçerken köpeği fark etmedim. Benim koştuğumu gördü diye sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Üstüme doğru atladı ve kalçamı tuttu. Ne kadar kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da olmadı. Bacağımdan ısırdı ve canımı acıttı" diye konuştu.