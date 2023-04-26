Tekirdağ’da polise silahlı saldırı: 1 yaralı

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede operasyon düzenleyen polis, ateş açtığı belirlenen E.G.'yi saklandığı evde ona yardım eden 2 kişiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.