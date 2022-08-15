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Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:52 Son Güncelleme: 15.8.2022 11:56

Tekirdağ'da sağanak: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Tekirdağ'da sağanak etkili olurken, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

DHA
Tekirdağ’da sağanak: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentte, sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Süleymanpaşa'nın Kumbağ Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar, göle dönerken, 1 ev ile 14 iş yerini su bastı. Esnaf, su tahliyesi yapmaya çalışırken, belediye ekipleri de çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri ise su basan ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
İş yerini su basan Veysel Karani Selen, "Defalarca bildirdik. Buraya mazgal yapılırsa iş yerlerimizi su basmayacak" dedi.
Dükkanını ikinci kez su bastığını söyleyen Sezai Eken de "Buralar yapılırken, atık su gideri yapılmadı. Yolu yükselttiler; ikinci oldu, benim iş yerimi su basıyor" diye konuştu.
20 yıldır aynı sorunu yaşadıklarını belirten İrfan Bilgiç ise "Biz yazlıkçı olduğumuz için öncelikle mecburen dükkanlarımızda yatıyoruz; çoluk çocuk, kardeşlerimiz, hepimiz dükkanda yatıyoruz. Bağrışmalar geldi, ondan sonra dükkan su içinde kaldı. Suyu temizlerken ilk gelen jandarma oldu. Kaldırımla cadde düz, o yüzden her yıl perişan oluyoruz. 20 yıldır aynı şeyi çekiyoruz, en ufak yağmurda olduğu gibi su içeride" dedi.

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Tekirdağ'da sağanak: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
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