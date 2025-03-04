Tekirdağ’da sanal tuzak: 365 kişiyi, 387 milyon dolandırdılar!

Tekirdağ Saray İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı internet üzerinden yüksek kar vaadiyle yatırım yapılmasını sağlayarak vatandaşı dolandıran çeteye yönelik soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle, vatandaşı kandırdığını tespit etti.

PARALARI HESAPLARINA AKTARMIŞLAR

Çete üyeleri ikna ettikleri mağdur vatandaşları kurmuş oldukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları tespit edildi. Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilerde, oluşturulan sahte grafikle, mağdurların cep telefonlarına indirilen sahte mobil uygulamaları yatırımcıları cezbetmek için tasarlanmış aldatıcı bir ara yüze sahip olduğu bilgisine ulaşıldı. Sahte kazanç grafikleri ve yüksek getiri vaadiyle vatandaşları manipüle eden suç örgütünün vatandaşların paralarını örgütün kurmuş olduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdığı, devamında ise paraların kripto borsa hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

387 MİLYON DOLANDIRMIŞLAR

Vatandaşları dolandırmak amacıyla kurulan suç örgütü üyeleri ikna ettiği 365 vatandaşı yüksek kar elde etmek amacıyla 387 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Örgütün ayrıca, 7 ayrı paravan şirket ile 1 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi oluşturarak kara para aklama faaliyetinde bulunduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 22'Sİ TUTUKLANDI

Önceden adresleri tespit edilen, 13 ilde polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital meteryal, 2 adet kaşe, paravan şirketlere ait 103 adet evrak, 30 adet banka dekontu ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheli işlemlerinin ardından sorgusu için adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 28 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 22 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

PİRAMİT ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENMİŞLER

Suç örgütünün, piramit şeklinde örgütlendiği, en tepede finans sorumlusunun devamında ise paravan şirketler ile sahacının en altta ise hesapçı şeklinde oluştuğu öğrenildi. Öte yandan şüpheliler arasında bilgi işlem uzmanı, mühendis, netsis yöneticisi, bankacı, döviz bürosu sahibi, teknoloji mağazası sahibi, GSM operatörü bayisi, mali müşavir, bilgisayar programcısı, muhasebeci, gibi çeşitli meslek gruplarının bulunması suç örgütünün ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu gözler önüne serdi.