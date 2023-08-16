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Giriş Tarihi: 16.8.2023 15:03 Son Güncelleme: 16.8.2023 15:07

Tekirdağ’da sevgili vahşeti: Züleyha Adıgüzel'i süpürgenin kablosuyla boğdu!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kadın cinayeti işlendi. Ümit I. (26) isimli cani, tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i (23) elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak katletti.

DHA
Tekirdağ’da sevgili vahşeti: Züleyha Adıgüzel’i süpürgenin kablosuyla boğdu!

Kan donduran olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda yaşandı. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit I., İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi.

Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit I., ardından emniyete giderek, olay anlatarak teslim oldu.

Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in öldüğünü belirledi. Züleyha Adıgüzel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ümit I.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Tekirdağ’da sevgili vahşeti: Züleyha Adıgüzel'i süpürgenin kablosuyla boğdu!
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