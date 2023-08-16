Tekirdağ’da sevgili vahşeti: Züleyha Adıgüzel’i süpürgenin kablosuyla boğdu!

Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit I., ardından emniyete giderek, olay anlatarak teslim oldu.