Tekirdağ’da sevgili vahşeti: Züleyha Adıgüzel’i süpürgenin kablosuyla boğdu!

Kan donduran olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda yaşandı. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit I., İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi.
Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit I., ardından emniyete giderek, olay anlatarak teslim oldu.