Tekirdağ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olayın faili olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde aralarında husumet olan E.K., R.Ş., H.K. ve Y.G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile E.K. olay yerinde hayatını kaybederken, R.Ş. ise yaralandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri H.K. ve Y.G.'yi olay yerinde kullandıkları tabanca ve tüfekle yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yaralı şahsın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. İHA