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Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:42

Tekirdağ'da sürücü dehşeti: Polis memurunu yaraladı!

DHA
Tekirdağ’da sürücü dehşeti: Polis memurunu yaraladı!

Çerkezköy ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kullandığı motosikletle kendisini takip eden polis memuru H.Ç.’nin motosikletine çarptı. H.Ç., motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Çerkezköy'de uygulama yapan polis ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü Kapaklı yönüne doğru kaçarken, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında şüpheli, motosikletiyle polis memuru H.Ç.'nin motosikletine çarptı. H.Ç. motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. İlk müdahalesi meslektaşları ve çevredekiler tarafından yapılan H.Ç., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Tekirdağ'da sürücü dehşeti: Polis memurunu yaraladı!
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