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Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:35

Tekirdağ'da tarihi Tevrat ile kaliforniyum ele geçirildi

DHA
Tekirdağ’da tarihi Tevrat ile kaliforniyum ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi Tevrat, çeşitli objelerle birlikte dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada İstanbul'da yaşayan K.K., T.C., M.K. ve İ.Ö.'nün ellerinde bulunan tarihi eser ve kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal maddeyi Çerkezköy ilçesine getirerek, satacağını belirledi.

İstanbul'dan gelen şüphelilerin aracını takibe alan jandarma Çerkezköy ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada tarihi olduğu değerlendirilen 1 Tevrat, çeşitli tarihi objeler ile kimyasal kaliforniyum maddesi ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da tarihi Tevrat ile kaliforniyum ele geçirildi
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