Tekirdağ’da tarihi Tevrat ile kaliforniyum ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada İstanbul'da yaşayan K.K., T.C., M.K. ve İ.Ö.'nün ellerinde bulunan tarihi eser ve kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal maddeyi Çerkezköy ilçesine getirerek, satacağını belirledi.



İstanbul'dan gelen şüphelilerin aracını takibe alan jandarma Çerkezköy ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada tarihi olduğu değerlendirilen 1 Tevrat, çeşitli tarihi objeler ile kimyasal kaliforniyum maddesi ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.