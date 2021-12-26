Tekirdağ’da vahşet! Cani baba itiraf etti: Böyle olmasını istemezdim!

Malkara'nın kırsal Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide önceki gün bir ceset görenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin Cem Mermer olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş av tüfeği fişekleri de buldu. Plaka Takip Sistemi'nin (PTS) kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, baba Veli Mermer'in aracının cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit etti. Jandarmanın bilgi vermesi ile harekete geçen Ergene Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baba Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı. Polisin aramasında bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi.