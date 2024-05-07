Tekirdağ’da vahşet! Cinnet getiren adam ailesini katletti

İlk bilgilere göre Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarında sorun olduğu öne sürülen Şenol Şirin (41) eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirerek eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra kendine de ateş ederek intihar etti.

Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyeti'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.