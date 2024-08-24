Tekirdağ’da vahşet: Karısını döve döve öldürdü!

Kan donduran olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darp ederek öldürdü.





Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı.

Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video



Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.