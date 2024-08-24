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Giriş Tarihi: 24.8.2024 10:24 Son Güncelleme: 24.8.2024 10:46

Tekirdağ'da vahşet: Karısını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da H. Dim isimli adam eşi Elif Dim ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadını döve döve hayattan kopardı. Korkunç olay sonrası kaçan cani kocayı arama çalışmaları sürüyor.

İHA
Tekirdağ’da vahşet: Karısını döve döve öldürdü!

Kan donduran olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darp ederek öldürdü.



Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı.

Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video


Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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Tekirdağ'da vahşet: Karısını döve döve öldürdü!
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