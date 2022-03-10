Tekirdağ’da vahşet: Teyzesini öldürdü, eşini yaraladı, kaçarken...

Korkunç olay, Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'ta meydana geldi. Almanya'da yaşayan Adviye Özgür, iddiaya göre, fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Ç.'ye yatırım yapması için bir süre önce para gönderdi. Özgür, geçen hafta ise yatırımı yerinde görmek üzere Çorlu'ya geldi. Bugün yeğenine yaptığı yatırımı soran Özgür, olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Ferdi Ç., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla teyzesine saldırdı. Teyzesini 12 yerinden bıçaklayan Ferdi Ç., kendisine engel olmak isteyen Azerbaycanlı eşi Aynur H.'yi de yaralayarak evden çıktı.