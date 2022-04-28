Tekirdağ’da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ülkü D. yanında taşıdığı bıçakla eski eşini yaraladı. Yaralı Erdinç O. ise silahına davranarak Ülkü Durmaz'a ateş etti. Eski çiftin kavgasını fark eden komşular durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ülkü D. ve Erdinç O.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ülkü Durmaz (35), hayatını kaybetti. Erdinç O.'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.