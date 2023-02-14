Tekirdağ’da yazlık konutlar depremzedelere açıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazlık konutların depremzedelere açılması için kaymakamlık ve belediye, çalışma başlattı. Marmaraereğlisi Belediyesi'nden yazlık ev sahiplerine, "10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan iki ayrı deprem afetinden etkilenen kardeşlerimizin içinde bulundukları olumsuz şartlar giderilene kadar yazlık konutlarını depremzede kardeşlerimize açmak isteyen vatandaşlarımız Marmaraereğlisi kaymakamlığımız ya da belediyemiz ile irtibata geçebilirler" mesajı gönderildi. DHA