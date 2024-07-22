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Giriş Tarihi: 22.7.2024 16:48 Son Güncelleme: 22.7.2024 16:57

Tekirdağ'da yeni evli çifte fatura şoku! Yarım milyon...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni evli çift, evine gelen fatura ile şok oldu. "Faturalarınıza dikkat edin" diyerek vatandaşları uyaran Merve A.'nın evine gelen su faturasının 413 bin lira olduğu öğrenildi.

İHA
Tekirdağ’da yeni evli çifte fatura şoku! Yarım milyon...

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Nadide Sokak'ta yaşayan bir vatandaşa sayacın yanlış okunması nedeniyle 268 bin lira su faturası gelmişti. Bu sefer de aynı problemle Atatürk Mahallesi Kiraz Sokak'ta yaşayan yeni evli çifte 413 bin lira su faturası geldi.

"HERKES FATURALARINA DİKKAT ETSİN"

Vatandaşların faturalarına dikkat etmesini söyleyen Merve A., "Geçen hafta da aynı sorun ile ilgili haber yapılmıştı. Şimdi benim başıma geldi. Herkes faturalarına dikkat etsin" dedi.

YANLIŞ SAYAÇ OKUMASI...

Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler" dedi.

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Tekirdağ'da yeni evli çifte fatura şoku! Yarım milyon...
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