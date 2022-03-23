Tekirdağ’da yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı





"ARACIMIN SOL ÖN TARAFINA VURDU, BARİYERLERE ÇARPTI"

Kazayla ilgili konuşan otobüs şoförü Badi K., "15 işçiyi fabrikaya bırakmak için yola çıktım. Araç aynasından bir otomobilin, yalpalayarak geldiğini gördüm. Ben şeridimde gidiyordum, geldi benim sol ön tarafa vurdu ve takla atarak bariyerlere çarptı" diye konuştu.