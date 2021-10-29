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Giriş Tarihi: 29.10.2021 15:36 Son Güncelleme: 29.10.2021 15:37

Tekirdağ'da zehir operasyonu: Ekipler 2 ay izlemiş

DHA
Tekirdağ’da zehir operasyonu: Ekipler 2 ay izlemiş

Tekirdağ'da sıcak saatler yaşandı. Polisin, 'torbacı' diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı...

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 10 ayrı adresi eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramalarda uyuşturucu maddeler, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Tekirdağ'da zehir operasyonu: Ekipler 2 ay izlemiş
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