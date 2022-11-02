Tekirdağ’daki kazada anne ile 6 aylık kızı ölmüştü: Sürücü hakkında şok detay!

Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Gizem Kurarer ile bebeği Nisa Nur Kurarer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile kızı, Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

Kamyonetin sürücüsü Batuhan Demirdöven ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen Demirdöven'in, ifadesinde, seyir halindeyken çocuklardan birinin direksiyona sarıldığını ve bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirdöven, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı...