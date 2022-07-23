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Giriş Tarihi: 23.7.2022 10:46

Tekirdağ'daki yat limanında yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yat limanında çıkan yangında, 1 tekne kullanılamaz hale geldi, 3 tekne ise kısmi zarar gördü.

DHA
Tekirdağ’daki yat limanında yangın
Süleymanpaşa ilçesindeki yat limanında bağlı teknelerden birinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bu sırada teknedeki 1 kişi suya atladı. İsmi öğrenilemeyen bu kişi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tekne kullanılama hale gelirken, yanındaki 3 tekne ise kısmi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Tekirdağ'daki yat limanında yangın
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