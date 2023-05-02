Haberler Yaşam Haberleri Teklifini reddeden genç kızı öldürdü
Giriş Tarihi: 2.5.2023

Teklifini reddeden genç kızı öldürdü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Teklifini reddeden genç kızı öldürdü
İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a (23) platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu A.K., dün saat 22.30 sıralarında Uzkul'un evine gitti. Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran A.K., teklifi reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. A.K., önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.



Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan A.K. olay yerinde, Ada Uzkul ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Uzkul'un cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST’i hedef almıştı: İBB Atatürk Havalimanı'na giden metroları bu bahaneyle durdurdu!
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
Mersin’de HÜDA PAR’a ikinci saldırı: PKK’lı grup silahla ateş açtı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Teklifini reddeden genç kızı öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA