Teklifini reddeden genç kızı öldürdü

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a (23) platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu A.K., dün saat 22.30 sıralarında Uzkul'un evine gitti. Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran A.K., teklifi reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. A.K., önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan A.K. olay yerinde, Ada Uzkul ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Uzkul'un cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.