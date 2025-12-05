Tekme atıp yerde sürüklediler

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup, bir kız öğrenciyi tekme yumruk dövüp saçından tutup sürüklerken, bazı öğrenciler şiddet anlarını kameraya kaydetti. Aile, saldırgan çocuklardan şikâyetçi oldu. Olay, 30 Kasım'da Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip darp etti. Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, öğrenciye şiddet anlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi. Olaya karıştığı tespit edilen 11 öğrenci, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çocuklar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlattı.

CEZA VERİLECEK

Öte yandan şiddet anlarının yer aldığı görüntülerde kız ve erkek öğrenci grubunun bir kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürüklediği anlar yer aldı. Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' gibi sözleri yer aldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturmanın ardından öğrencilere cezalar verileceğini kaydetti.