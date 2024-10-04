Tekne çıpalarına tonozlu önlem

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kıyılara demirleyen yüzlerce tekneyle ilgili büyük bir adım atıldı. Oksijen üretme özelliği nedeniyle sualtı dünyasının 'Amazon Ormanları' olarak adlandırılan deniz çayırları korumaya alınıyor. Koylarda, ada çevrelerinde ve kıyılarda teknelerden atılan ve deniz çayırlarına büyük zarar veren çıpalar ve zincirleri yerine artık belirli noktalara yerleştirilmeye başlanan tonozlu şamandıra sistemi kullanılıyor. Seçilen 4 pilot bölgeden Ayvalık Tabiat Parkı'na iki hafta önce 50 adet tonozlu şamandıra sistemi kuruldu. Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması bekleniyor. Proje kapsamında ülkemizi çevreleyen kıyı kesimlerinde ekosistemlerin direncinin arttırılması ve yabancı türlerin önlenmesi hedefleniyor.