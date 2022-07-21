Tekne faciasında arama çalışmaları sürüyor, aileler umutla bekliyor

Edremit İlçesine Bağlı Akçay mahallesinde dıştan takma motorlu ufak fiber tekne ile Akçay 2'nci köprü mevkiinden denize açılan 43 yaşındaki Sinan Yeniçeri 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Işıktaş ve 25 yaşındaki Volkan Onay, yaklaşık 1 saat denizde kaldıktan sonra tekrar sahile dönmek için hareket etti. Kısa bir süre sonra teknenin motoru arıza yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan teknedekiler arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Çok geçmeden tekne alabora olup battı. Yaşanan tekne faciasında Volkan Onay yüzerek kurtulurken, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş ise kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ailelerinin de umutlu bekleyişi devam ediyor.
(Hasan Hüseyin Işıktaş)
GÖRÜŞ MESAFESİ OLMAYINCA "ROW" DEVREYE GİRDİ
Kaybolanları arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin altında görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle ROW adı verilen cihazı devreye soktu. AFAD, Jandarma ve polis ekiplerinin hem havadan hem de karadan yürüttükleri arama çalışmalarında su altı arama robotu da kullanılmaya başlandı.
"DEVLET TÜM UNSURLARIYLA BURADA"
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde incelemeler yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden olay hakkında bilgiler alan Canbey, yaşanan facianın hava şartlarının kötü olması, denizin dalgalı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle yaşandığını söyledi. Canbey, "Deniz kazasında kaybolan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Işıktaş ve 43 yaşındaki Sinan Yeniçeri'nin bulunması için devlet tüm unsurlarıyla bölgede bulunuyor. İnşallah sağ salim kurtulmalarını ümit ediyoruz. En büyük şanssızlık görüş açısının sıfır olması. Bu noktada da su altı robotu devreye girdi" dedi.
AİLELER UMUTLA BEKLİYOR
Üzücü kazada kaybolan Sinan Yeniçeri'nin ağabeyi Kamuran Yeniçeri umutlarını yitirmediklerini kardeşine ve onun arkadaşına sağ salim ulaşılacağından emin olduklarını söyledi. Ağabey Yeniçeri, "Bu saate kadar sağ olsun sahil güvenlik ve ekibi, komutanlarımız olsun, AFAD ekibimiz olsun, büyükşehir belediyemiz olsun kendi evlatları gibi hiç durmadan çalışıyorlar. Hepsi hakkını helal etsin. İnşallah sağ salim buluruz. Kardeşim Sinan'ın yüzmesi vardı, diğer çocuğun yüzmesinde herhalde sıkıntı varmış. İnşallah buluruz." dedi.
Hasan Hüseyin Işıktaş'ın akrabası Turgut Güneş de, "Biz duyduk olayı şok olduk zaten. Ümidimizi kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah sağ salim çıkarlar.