Tekne faciasında arama çalışmaları sürüyor, aileler umutla bekliyor

(Hasan Hüseyin Işıktaş)

GÖRÜŞ MESAFESİ OLMAYINCA "ROW" DEVREYE GİRDİ

Kaybolanları arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin altında görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle ROW adı verilen cihazı devreye soktu. AFAD, Jandarma ve polis ekiplerinin hem havadan hem de karadan yürüttükleri arama çalışmalarında su altı arama robotu da kullanılmaya başlandı.

"DEVLET TÜM UNSURLARIYLA BURADA"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde incelemeler yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden olay hakkında bilgiler alan Canbey, yaşanan facianın hava şartlarının kötü olması, denizin dalgalı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle yaşandığını söyledi. Canbey, "Deniz kazasında kaybolan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Işıktaş ve 43 yaşındaki Sinan Yeniçeri'nin bulunması için devlet tüm unsurlarıyla bölgede bulunuyor. İnşallah sağ salim kurtulmalarını ümit ediyoruz. En büyük şanssızlık görüş açısının sıfır olması. Bu noktada da su altı robotu devreye girdi" dedi.