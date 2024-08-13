Tekne faciasının kayıpları aranıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gideros Koyu'nda Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın içerisinde bulunduğu Maviş adlı tekne alabora oldu. Batan teknede bulunan Karayılan, Büyükoral ve Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan kaptan Kürelioğlu, Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise denizin derinliklerinde kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki helikopterin de desteğiyle AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri tarafından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.SABAH