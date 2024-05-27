Teknede yaşayan turistlerin gözdesi Fethiye

İngiliz, Rus ve Ukraynalı birçok turist, yaz-kış Türkiye'nin turizm cenneti Fethiye'nin koylarında demirledikleri teknelerinde yaşıyor. İngiliz Danny Harford, eşi Julie Harford, Ukraynalı Mykmaylo Postolov (67) ve Evgenii Zenka (39) ile Rus Alexabder Temchenko (49) ve eşi Oksana Temchenko da yaşamlarını teknede sürdürüyor.Eşiyle 13 yıl önce satın aldıkları "Rebecca" isimli teknesiyle Fethiye'ye gelen Danny Harford, "Doğal güzellikler, deniz, koylar ve harika havası ile tarihi ve kültürel güzellikler bizi buraya çekti. Yılın büyük bölümünü teknemizde geçiriyoruz. 77 yaşındayım oldukça dincim. Bu da Fethiye'nin güzel havasından kaynaklanıyor" dedi.Rusya'da reklamcılık işi ile uğraşan Alexabder Temchenko ise,"10 yıl önce turist olarak geldim, çok beğendim burayı, emekli olunca burada yaşamak için 3 yıl önce tekne alıp, burada yaşamaya başladım. Huzurlu ve güvende olduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu.Ukraynalı Mykmaylo Postolov da "Daha uzun yıllar sağlıklı yaşamak için buradayım. Güneş, doğa, deniz ve hava harika" dedi.