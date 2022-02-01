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Giriş Tarihi: 1.2.2022 17:32 Son Güncelleme: 1.2.2022 19:09

Teknesi alabora olan balıkçı defalarca ölümden döndü

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Teknesi alabora olan balıkçı defalarca ölümden döndü

Rize’de bir amatör balıkçının teknesi su alıp alabora olunca tekneden atlayıp yüzerek  son anda kurtuldu. Çevrede bulunan balıkçılar kayalara sıkışan  tekneyi kurtarmaya çalışırken boğulmaktan son anda kurtulan balıkçı denize girdi ve  ikinci kez dalgalara kapıldı. Balıkçılar halatlarla  amatör balıkçıyı kurtardılar.

İMDADINA BALIKÇI ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyük Liman mevkiinde meydana gelen olayda amatör balıkçı Emin Altunbaş (47), balık avlamak için denize açılmıştı. Hava koşulları nedeniyle dalgaların giderek büyümesiyle Altunbaş'ın teknesi su aldı. Balıkçı Altunbaş teknesinin alabora olmaması için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Tekneyle beraber batmamak için denize atlayan Altunbaş yüksek dalgalara rağmen kıyıya kadar yüzmeyi başardı.

Teknesi alabora olan balıkçı defalarca ölümden döndü | Video

Kıyıya ulaşan balıkçının sesini diğer balıkçılar duydu. Olay yerine gelen balıkçılar alabora olan ve kayalıklara sıkışan tekneyi kurtarmaya çalıştı. Halat yardımıyla tekneyi sağlama almak isteyen Altunbaş, diğer arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyerek tehlikeli bir şekilde tekneye yaklaştı. Halatı bağlamak üzereyken dalgaların yükselmesiyle Altunbaş bir anda dalgalara kapıldı. Kendini halata tutarak kurtaran balıkçı, sonrasında arkadaşlarının zorlamasıyla yukarıya çıkarıldı. Ölüm tehlikesini defalarca atlatan Altunbaş'ın teknesi daha sonra vinç yardımıyla kurtarıldı. Tek teselli ise yaşanan 2 ayrı olayda kimsenin zarar görmemesi oldu.

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Teknesi alabora olan balıkçı defalarca ölümden döndü
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