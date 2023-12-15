Teknesiyle denize açılan işadamı kayboldu

Aydın'ınDidim ilçesinden teknesiyle balık tutmak için denize açılan Denizlili işadamı Yasin Cinkaya'dan (47) kayıplara karıştı. Teknesi Didim açıklarında otomatik pilotta kendi etrafında dönerken bulunan Cinkaya için arama çalışması başlatıldı. Evli ve iki çocuk babası Yasin Cinkaya, dün saat 12.00 sıralarında marinadan FBR isimli teknesiyle denize açıldı. Cinkaya'dan akşam saatlerine kadar haber alamayan ailesi durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Didim Akbük açıklarında yapılan aramada Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta, motor çalışır halde kendi etrafında dönerken bulundu, ancak Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından tekne marinaya çekti, inceleme yapıldı. Cinkaya'nın bulunması için hem denizde hem de bölgede havadan arama çalışması başlatıldı.