Haberler Yaşam Haberleri Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:12 Son Güncelleme: 14.10.2023 09:18

Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı

“Göçmen Kaçakçılığı” yapan 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 517 düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Göçmen Kaçakçılığı" yaptıkları tespit edilen 19 kişiyi yakaladı. 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 425 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı ve bir bot, bir yelkenli tekne ve dokuz araç ele geçirildi.

Çalışmaların devamında göçmen kaçakçılığı yapılan bir kamyon takibe alındı ve İzmir'de düzensiz kaçak göçmenlerin söz konusu kamyondan bir tekneye aktarıldığı esnada operasyon yapıldı. 19 kişi daha gözaltına alındı.

5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 lira, 4 bin 910 dolar, 725 euro, uyku tulumları, havala defterleri, şifreli notlar ve bir kamyon ele geçirildi. 92 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı! Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi!
Son dakika: İsrail'den kara harekatı hazırlığı! Gazze'ye tanklarla baskın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hastane yöneticisinin cinayetinde sır perdesi aralandı!
İsrail'den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar
Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: En temel insan haklarının ihlalidir!
O kadınla boşuna yarışmasın
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, San Marino'yu 5 golle geçti
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA