Teknik servis elemanı ve müşterisi birbirine girdi: “Fırın” kavgası savcılığa taşındı: Ses kaydı almayan kamera “yetersiz delil” sayıldı

Özel bir şirkette teknik servis elemanı olarak çalışan Ercan E.(23) ile fırın kurulumu için evine gittiği müşteri Necmettin A.(59)'nın kavgası yargıya taşındı. İddiaya göre kurulum esnasında tartışmaya başlayan ikilinin arası saniyeler içinde kızıştı, hakaret ve tehditler havada uçuştu.

FIRIN YERİ KAVGASI

İddiaya göre teknik servis elemanı Ercan E., 6 Temmuz 2024 günü çalıştığı markadan bir fırın satın alan müşteri Necmettin A.'nın evine gitmek için yola çıktı. Fırın kurulumunu yapmak için Necmettin A.'nın kapısını çalan genç adam, içeri girdiğinde fırını nereye kurmasını istediğine dair müşterisine soru yöneltti. Ancak aldığı cevap karşısında adliyelik olacağından habersizdi.

FIRIN KURULUMU SAVCILIKTA BİTTİ

Necmettin A., fırının durmasını istediği noktayı teknik servis elemanı Ercan E.'ye gösterdiğinde genç adam iddiaya göre müşterisinin istediği yerin fırın için uygun olmadığını söyledi. Bunun üzerine inatlaşmaya başlayan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. İddiaya göre Ercan E.'nin mevcut şartlarda fırın kurulumunu yapmayacağını söylemesiyle müşteri Necmettin A., genç adama küfürler yağdırmaya başladı.

MÜŞTERİDEN TEKNİK SERVİS ELEMANINA KÜFÜRLÜ TEHDİTLER

İddiaya göre "şerefsiz, şerefsizin oğlu, pez*vengin oğlu, evimden s*ktir git, yoksa dayak yiyeceksin" şeklinde sözlerle Ercan E.'ye tehdit ve hakaretler yağdıran müşteri, genç adamı evinden kovdu. Haksız yere küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ileri süren Ercan E., savcılığa koşarak müşterisinden şikayetçi oldu. Ercan E., Necmettin A.'nın kendisine küfür ve tehditler sarf ettiğini ve kendisini ittirerek evden kovduğunu iddia etti. Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

SES KAYDI ALMAYAN KAMERALAR NEDENİYLE...

Bu kapsamda ifadesi alınan müşteri Necmettin A. ise üzerine atılı suçlamaları reddederek kendisi hakkında iftirada bulunulduğunu ifade etti ve o da şikayette bulundu. Ancak her iki müşteki şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada olay mahali ve çevresinde yapılan araştırmada elde edilen görüntü kayıtlarının incelenmesi üzerine müşteki şüpheliler arasında bir tartışmanın olduğunun kamera görüntülerine yansıdığı ancak ses kaydı olmadığı için ne söylediklerinin anlaşılmadığı, şahıslar arasında herhangi bir arbedenin, fiziki temasın olmadığı tespit edildi. Savcılık bu nedenle dosyaya delil yetersizliği durumunun mevcut olması nedeniyle takipsizlik kararı verdi.