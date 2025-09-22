TEKNOFES’e KTÜ imzası

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük Teknoloji ve Havacılık Festivali olan TEKNOFEST'te KTÜ aldığı ödüller ile öne çıktı. Fırtına Creatiny Takımı, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda, tünel içerisinde 100 metreden fazla ilerleyen araç ile "Birincilik Ödülü"ne layık görüldü. Geçen yıl kazandığı dereceyi bu yıl da yineleyerek üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu olan Fırtına Creatiny Takımı'na ödülünü, Başkan Erdoğan takdim etti. KTÜ, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 10. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Patent Yarışması'nda KTÜ'lü akademisyenlerimizin kazandığı başarılar, bizlere büyük bir gurur yaşatırken öğrencilerimizin şampiyonlukları ve dereceleri, sevincimizi zirveye taşıdı. Hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.