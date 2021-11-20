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Giriş Tarihi: 20.11.2021 00:19

Teknofest 2022 hazırlıkları masaya yatırıldı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Teknofest 2022 hazırlıkları masaya yatırıldı

Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan #Teknofest2022 kapsamında yürütülen hazırlıkların son durumunun görüşüldüğü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Bedri Yaşar'ın da telekonferans sistemi üzerinden iştirak ettiği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Av. Orhan Kırcalı, Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, siyasi parti il başkanları ve T3 Vakfı yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlhan DEMİRCİOĞLU T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Samsun'u ziyaretinin ardından #Teknofest2022 hazırlık sürecine ivme kazandırdıklarını ve geçtiğimiz hafta da Samsun heyetiyle birlikte #Teknofest2020'ye ev sahipliği yapan Gaziantep'i ziyaret edip incelemelerde bulunarak, Teknofest'in kalıcı izlerini yerinde gördüklerini ifade eden Samsun Valisi Dağlı, "Teknofest'in 2022'de Samsunumuzda düzenlenecek olmasından dolayı hepimiz gururluyuz. Tüm Milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve siyasi partilerimizin il başkanlarıyla buradayız ve birlik ve beraberlik içerisinde bu organizasyonu gerçekleştirerek, uzun vadede Samsunumuzun önünü açacak, gelişmesine katkı sunacak kalıcı izleri kazandırmak için hazırız" dedi.

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Teknofest 2022 hazırlıkları masaya yatırıldı
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