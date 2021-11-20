Teknofest 2022 hazırlıkları masaya yatırıldı

İlhan DEMİRCİOĞLU T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Samsun'u ziyaretinin ardından #Teknofest2022 hazırlık sürecine ivme kazandırdıklarını ve geçtiğimiz hafta da Samsun heyetiyle birlikte #Teknofest2020'ye ev sahipliği yapan Gaziantep'i ziyaret edip incelemelerde bulunarak, Teknofest'in kalıcı izlerini yerinde gördüklerini ifade eden Samsun Valisi Dağlı, "Teknofest'in 2022'de Samsunumuzda düzenlenecek olmasından dolayı hepimiz gururluyuz. Tüm Milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve siyasi partilerimizin il başkanlarıyla buradayız ve birlik ve beraberlik içerisinde bu organizasyonu gerçekleştirerek, uzun vadede Samsunumuzun önünü açacak, gelişmesine katkı sunacak kalıcı izleri kazandırmak için hazırız" dedi.