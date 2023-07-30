TEKNOFEST Girişim Yarışması’na başvuru için yarın son gün

Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayarak bir araya getiren TEKNOFEST'te, bu yıl ilk defa düzenlenen Girişim Yarışmasına başvurmak isteyenler için süre yarın sona erecek. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar; Eğitim Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri ve Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanlarında 10 farklı temada başvuru yapabilecek.