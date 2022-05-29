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Giriş Tarihi: 30.5.2022

TEKNOFEST kardeşliğimizi pekiştirdi

TEKNOFEST kardeşliğimizi pekiştirdi
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Azerbaycan gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacağını belirterek, "Bugünden sonra TEKNOFEST seferberliği, can Azerbaycan'ın her bir bölgesine, tüm şehirlerine uzanarak hayatlarımıza müspet bir anlam katacak" dedi.



Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın resmi kapanış töreninde konuşan Bayraktar, "Hayatımıza anlam katan, adeta ruhumuzu şarj eden TEKNOFEST Azerbaycan'ın sonuna geldik. TEKNOFEST bittiği için hüzünlüyüz ama kardeşliğimiz pekiştiği için de sevinçliyiz" ifadesini kullandı. Bayraktar, kapanış töreninde, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın (ortada) elini öptü. AA

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TEKNOFEST kardeşliğimizi pekiştirdi
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