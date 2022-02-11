TEKNOFEST kuşağının dâhi çocuğu Lego Erdem

Liseli Erdem Çebişoğlu’nun 2 yaşındayken takım çantası vardı. Elektronik eşyaları tamir etti, kendine akıllı oda yaptı, güneş enerjisi sistemi kurdu. Erdem, “Ülkeme âşığım, faydalı buluşlar yapmak istiyorum” dedi
İstanbul'da Bahçelievler Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü öğrencisi Erdem Çebişoğlu, görmeye alışık olmadığımız sıradışı özellikleriyle kendine hayran bırakıyor. O biraz Selçuk Bayraktar, biraz Elon Musk. İşte 'Lego' takma adlı Erdem'in hikâyesi... 2 yaşındayken tamirci gibi takım çantası vardı. Gözü sadece prizlerde, elektrik saatlerindeydi. 3 yaşında, deve boyu menteşe ile düz menteşenin farkını biliyordu. Mahallenin elektrikçisi en iyi arkadaşıydı. 4 yaşında, annesinin okuduğu masal kitaplarını parmaklarıyla takip ederek okuma yazma öğrendi. Bozuk bir VCD oynatıcısını en ufak parçasına kadar ayırıp, sonra birleştirerek çalışır hale getirdi. Uçakların, trenlerin nasıl yapıldığını anlatan belgeseller izleyip, üçlü prizlere sarılıp uyudu. Anaokulundaki yıl sonu gösterisinde sahnede şarkı söylerken, bir anda her şeyi unutup mikrofonu açarak içini inceledi. En büyük hobisi, elektronik eşyaları tamir etmek, en sevdiği yer ise tren garları ve havalimanları oldu. En büyük isteği TEKNOFEST'e gitmek olan dâhi çocuk Erdem, SABAH'a konuştu:
'ÜLKEME ÂŞIĞIM'
"Elektrikli eşyalara, raylı sistemlere, uçaklara merakım var. Hayalim makine mühendisi olup vatanıma ve demiryollarına hizmet etmek. Ülkeme âşığım. Ben ülkeme vefa göstermezsem dünyanın en iyi mühendisi olsam da ne fayda. Bu ülkeyi biz gençler kurtaracak. İstanbul'daki raylı sistemleri inceliyorum. İstanbul Havalimanı ülkemiz için bir gurur. Oraya bayılıyorum."
20 BİLGİSAYARI 400 BİN LİRALIK TEKNİK LEGOSU 30 TV'Sİ VAR
ANNE SERPİL ÇEBİŞOĞLU: Erdem'le birlikte birçok şeyi yapmayı öğrendim. Çocuğum bana havya ile lehim yapmayı, matkap kullanmayı öğretti. Ortaokula başladığında bilgisayarlara, bilgisayar tamirine merak sardı. Hurdacılardan bilgisayar, bilgisayar kasası toplardım. Erdem onları tamir ederdi. Bir sabah "Anne ben bilgisayarlarla uğraşıyorum, tamir ediyorum ama artık onların canlanmasını istiyorum" dedi. Şok olduk. 11 yaşında atık malzemelerle güneş enerjisi ile çalışan bir araba yaptı. TÜBİTAK'ın yarışmasında 1'inci oldu. Evimizde 20 bilgisayar, 30 televizyon, 400 bin lira değerinde teknik lego var.
ODASINA ELEKTRIK SAYACI YAPTI
BABA FERİDUN ÇEBİŞ- OĞLU: Erdem sürekli fikir üreten bir çocuk. Türkiye'den çıkan trenlerin, Rusya'da ray açıklığının fazla oluşundan dolayı çalışmadığını oğlumdan öğrendim. Mahalledeki her evde Erdem'in yaptığı prizler, fişler var. Kampta elektronik eşyalarımızın şarjında sıkıntı yaşıyorduk. İnvertör, akü ve panel aldı. Kurduğu güneş enerjisi sistemiyle sorunumuzu çözdü. "Çok elektrik harcıyorsun" deyince, elektrik sayacı yaptı, kendi tükettiği elektriği ölçmeye başladı.
RAYLI SİSTEM BİLGİSİAKADEMİSYEN SEVİYESİNDE
OKUL MÜDÜRÜ AHMET CÖMERT: Erdem'in raylı sistemler hakkındaki teorik bilgileri bir akademisyen seviyesinde. Raylı sistemler hakkında dünya literatüründeki her şeyi biliyor. Benim geçen hafta evimdeki uydu anten bozuldu. Erdem'de görüntülü uydu bulucu sistem var. Benim uydumu tamir etti. Birkaç kez okulumuzun zili bozuldu. Erdem fark edince hemen gidip tamir etti. Okula yurtdışından gelen heyetlerle ilgileniyor. Çok güzel İngilizce konuşabiliyor. Ders çalışmayı sevmiyor ama proje üretmeyi seviyor.
SIRADIŞI DETAYLAR
6 yaşındayken "Uçakların karlı havada iniş kalkışını kolaylaştırmak için alttan ısıtmalı yol yapılması gerekiyor" dedi. Birkaç yıl sonra Ankara'da havalimanı yolunun bazı kısımlarına alttan ısıtma sistemi kuruldu.
Yüksek lisans yapmakta olan bir öğretmenine, raylı sistemlerle ilgili proje yapması önerisinde bulundu. Öğretmen üniversitedeki profesöre anlatmış. Profesör "Hemen tezinde yaz, çok güzel fikir" demiş.
Amcasının attığı 2006'dan kalma dizüstü bilgisayarı çöpten geri alıp tamir etti, bir televizyon haline getirdi.
Tren simülatörünü kullanırken müzik dinlemesi için babasının eski arabasındaki radyoyu söküp tamir etti. Simülatörle uyumlu hale getirdi.