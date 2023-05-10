TEKNOFEST Marşı dillerden düşmüyor

6 yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, bilim şovları ve hepsi birbirinden güzel etkinlikleriyle milyonların kalbinde taht kurdu.
Cumhuriyetin 100. yılında heyecan ve coşkunun bir an olsun eksilmediği, 5 gün süren festivalde geçmişini ve geleceğini tam bağımsız Türkiye vurgusuyla anlatan yeni marş ise ziyaretçilerden tam not aldı.
Festivale katılan binlerce kişi büyük bir gururla "TEKNOFEST tam bağımsız Türkiye marşını" hep birlikte söyledi.
TEKNOFEST Tam Bağımsız Türkiye Marşı
Tam Bağımsız Türkiye
Vazgeçer miyiz hiç senden?
Dillere destan aşkımızdan
Yitik Sevdamızdan
TEKNOFEST'ler göreceğiz
Milyon milyon geleceğiz
Gençlerle omuz omuza
Zaferlere ereceğiz
Göklerde Kızılelma
Anadolu sularda
Togg çıktı yollara
Şimdi de sende sıra
Biz TEKNOFEST'le büyüdük
Göklere yürüdük
Heyecanın gördük
En zirvesini de
Şimdi sıra sende
Hayal et birlikte
Geliyor işte
Tam Bağımsız Türkiye.