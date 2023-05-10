Haberler Yaşam Haberleri TEKNOFEST Marşı dillerden düşmüyor
Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:25 Son Güncelleme: 10.5.2023 13:40

TEKNOFEST Marşı dillerden düşmüyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atarak yine muhteşem bir festivali geride bıraktı. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, tam bağımsız ve teknoloji geliştiren bir Türkiye için milyonlarca gencin aynı duygularla bir araya gelerek oluşturduğu TEKNOFEST kuşağı başarılı ve örnek çalışmalarıyla geleceğimiz için ışık oldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
TEKNOFEST Marşı dillerden düşmüyor

6 yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, bilim şovları ve hepsi birbirinden güzel etkinlikleriyle milyonların kalbinde taht kurdu.

Cumhuriyetin 100. yılında heyecan ve coşkunun bir an olsun eksilmediği, 5 gün süren festivalde geçmişini ve geleceğini tam bağımsız Türkiye vurgusuyla anlatan yeni marş ise ziyaretçilerden tam not aldı.

Festivale katılan binlerce kişi büyük bir gururla "TEKNOFEST tam bağımsız Türkiye marşını" hep birlikte söyledi.

TEKNOFEST Tam Bağımsız Türkiye Marşı

Tam Bağımsız Türkiye
Vazgeçer miyiz hiç senden?
Dillere destan aşkımızdan
Yitik Sevdamızdan
TEKNOFEST'ler göreceğiz
Milyon milyon geleceğiz
Gençlerle omuz omuza
Zaferlere ereceğiz
Göklerde Kızılelma
Anadolu sularda
Togg çıktı yollara
Şimdi de sende sıra
Biz TEKNOFEST'le büyüdük
Göklere yürüdük
Heyecanın gördük
En zirvesini de
Şimdi sıra sende
Hayal et birlikte
Geliyor işte
Tam Bağımsız Türkiye.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
Gerçek ve sahte kahraman
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
HDP'li isim kirli ajandayı açık etti: Belediyeler üzerinden 'Kürdistan' planı! 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kayyum'ları kaldıracağız' vaadinin nedeni bu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
TEKNOFEST Marşı dillerden düşmüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA