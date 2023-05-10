TEKNOFEST Marşı dillerden düşmüyor

6 yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, bilim şovları ve hepsi birbirinden güzel etkinlikleriyle milyonların kalbinde taht kurdu.

Cumhuriyetin 100. yılında heyecan ve coşkunun bir an olsun eksilmediği, 5 gün süren festivalde geçmişini ve geleceğini tam bağımsız Türkiye vurgusuyla anlatan yeni marş ise ziyaretçilerden tam not aldı.

Festivale katılan binlerce kişi büyük bir gururla "TEKNOFEST tam bağımsız Türkiye marşını" hep birlikte söyledi.

TEKNOFEST Tam Bağımsız Türkiye Marşı

Tam Bağımsız Türkiye

Vazgeçer miyiz hiç senden?

Dillere destan aşkımızdan

Yitik Sevdamızdan

TEKNOFEST'ler göreceğiz

Milyon milyon geleceğiz

Gençlerle omuz omuza

Zaferlere ereceğiz

Göklerde Kızılelma

Anadolu sularda

Togg çıktı yollara

Şimdi de sende sıra

Biz TEKNOFEST'le büyüdük

Göklere yürüdük

Heyecanın gördük

En zirvesini de

Şimdi sıra sende

Hayal et birlikte

Geliyor işte

Tam Bağımsız Türkiye.