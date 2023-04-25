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Giriş Tarihi: 25.4.2023 20:52 Son Güncelleme: 25.4.2023 21:27

TEKNOFEST öncesi uçaklar İstanbul'u selamladı

İstanbul'da 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST 2023 öncesi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu yaptı. Havada yapılan uçuş gösterileri vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TEKNOFEST öncesi uçaklar İstanbul’u selamladı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F16, F48 ve A400 M Tipi uçaklarla Solo Türk uçağı saat 14.00 sıralarında İstanbul Boğazı üzerinde uçtu. Uçaklar, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı uçuş sırasında önde yer alırken, diğer dört uçak ise, selamlama uçuşu sırasında arkada yer aldı.

Uçuş sırasında zaman zaman yer değiştiren uçaklar yaklaşık bir saat içinde 3 sorti yaptı ardından da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Milli uçakların gösterisi saat 18.00'a kadar devam etti. Havada akrobasi hareketleri vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

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TEKNOFEST öncesi uçaklar İstanbul'u selamladı
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