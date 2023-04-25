TEKNOFEST öncesi uçaklar İstanbul’u selamladı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F16, F48 ve A400 M Tipi uçaklarla Solo Türk uçağı saat 14.00 sıralarında İstanbul Boğazı üzerinde uçtu. Uçaklar, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı uçuş sırasında önde yer alırken, diğer dört uçak ise, selamlama uçuşu sırasında arkada yer aldı.

Uçuş sırasında zaman zaman yer değiştiren uçaklar yaklaşık bir saat içinde 3 sorti yaptı ardından da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Milli uçakların gösterisi saat 18.00'a kadar devam etti. Havada akrobasi hareketleri vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.