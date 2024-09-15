TEKNOFEST roket yarışları nefes kesti

Türkiye'nin teknoloji hamlesine öncülük eden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen roket yarışması Aksaray'da gerçekleştirildi. Hisar Atış Alanı'nda bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen roket yarışları nefes kesti. Yarışları yerinde takip eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yarışlarla ilgili olarak şunları söyledi:Ülkemizin Milli Uzay Programı'nın inşası maksadıyla göklerdeki bağımsızlığının teminatı olması maksadıyla bu yarışmayı ilk yıldan itibaren düzenlemeye başladık. İlk yıl 180 takım başvurmuştu. Yıllar içinde bu rakam büyüdü. Bu yıl 900'den fazla takım bu yarışmalara başvurdu. Halihazırda finale kalan 80 takımımız burada kıyasıya bir mücadeleyle roketlerini hazırlayıp ateşliyor.2018'de ilk defa bu yarışmanın temellerini ROKETSAN ile beraber attık. TEKNOFEST'in kalbi bu yarışmalar. Bu yarışmaların da en heyecanlısı, bizler için en tutkulusu muhakkak ki roket yarışması. Bu yarışmaların temellerini attığımızda acaba yapabilir miyiz, başarılı olabilir mi böylesine bir yarışma diye çekincelerimiz vardı. Dünya üzerinde bir tek yerde daha yapılıyor, o da Amerika Birleşik Devletleri. Orada da eski geleneği olan bir yarışma. Bir anlamda ülkelerin, ulusların uzay çalışmalarının tohumlarının atıldığı yarışmalar bunlar.Bir anlamda çok geniş bir düzlüğün ortasında ülkemize dair hayallerini, tutkularını, emeklerini, gayretlerini hepsini harmanlayarak ülkemizin tam bağımsız yarınları adına birkaç saniye sürecek bir uçuş için ateşliyorlar ve bir anlamda tüm milletimizi o çıktıkları yüksek irtifaya çıkarmış oluyorlar. Ben böylesine bir takımın yol arkadaşı olmaktan, bir Türk evladı bir mühendis olarak büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.Ülkemizin tam bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için kendini vakfetmiş, bu alanda büyük emek gösteren, büyük çaba gösteren kardeşlerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu genç kardeşlerimizin ülkemizin Milli Uzay Programı kapsamında hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar.Ülkemizin hava savunma silahlarını, büyük ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini geliştirecekler. Milletimizin sesinin daha gür çıkmasına vesile olacaklar.Bayraktar, "2-6 Ekim tarihlerinde TEKNOFEST Akdeniz Adana'da gerçekleşecek. Tüm milletimizi ve buradaki yarışmacı kardeşlerimizi oraya bekliyoruz. Aksaray'ın sloganı haline gelmiş bir sözden bahsettiler. 'Dikkat roket çıkabilir' sloganı tarihe geçmiş durumda. Aksaray'ımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.