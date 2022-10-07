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Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:12 Son Güncelleme: 7.10.2022 10:24

TEKNOFES’TE Adana’nın gururu oldular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2022’de ödül alan Adanalı öğrenciler Vali Dr. Süleyman Elban’ı ziyaret etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
TEKNOFES’TE Adana’nın gururu oldular

Adana Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Vali Elban, TEKNOFEST'in toplumumuzda teknoloji ve bilime yönelik farkındalık oluşturmaya yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, "Gelişen ve dönüşen dünyamızda biz de gelişime açık olmalıyız. Daima teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip etmemiz ve bu alanda yetiştirdiğimiz potansiyel insan gücüne sahip olmamız gerekiyor. Ülkemiz ancak bu şekilde geleceğe yön veren, daima gelişen ve ilerlemesi engellenemeyen bir ülke haline gelecek" dedi.

Başarılı öğrencileri kutlayan Vali Elban, "Sizlerin TEFNOFEST 2022'de elde ettiğiniz başarı, yaptığınız projeler, elde etiğiniz ürünler bizim için çok önemli ve kıymetli. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilimizden bin 286 proje ile başvuruldu ve Türkiye genelinde ilimiz başvuru sayısı olarak 10'uncu sırada. Bu projeler değerlendirme sürecinden geçtikten sonra toplam 93 takımımız finalist olarak davet edildi. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Çalışmalarınız için teşekkür ediyor, başarılarınızın daimi olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

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TEKNOFES’TE Adana’nın gururu oldular
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