TEKNOFEST’in ‘Şampiyonlar Ligi’ için geri sayım

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) hazırlıkları sürüyor. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, organizasyona ev sahipliği yapacak Adana Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi. TEKNOFEST'e 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğunu belirten Saymaz, bu yıl ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi gerçekleştirileceğini kaydederek, "Antalya'da şampiyonlar belirlendi ve Adana ise Şampiyonlar Ligi olarak konumlandırıldı. 50 kategoride derece alan yarışmacılarımız, burada daha büyük görevler ve ödüller için yarışacaklar. Şampiyonlar Ligi, ilk defa Adana'da gerçekleşiyor diyebiliriz" dedi. Saymaz, festivalin, kentin tarihi ve zengin kültürüyle birleşip yeniliklerin merkezi olacağını anlattı. Organizasyona birçok yenilik eklendiğini dile getiren Saymaz, "Dijital Evren Alanı ile TEKNOFEST Zaman Tüneli'ni ilk kez Adana'da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Bu arada festival, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkısının yanı sıra kent ekonomisine de canlılık kazandırdı. Festivale 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken, kentte ve çevre illerde oteller rezervasyonlarla birlikte doldu. Özellikle kebapçı esnafı, yerli ve yabancı turistler için tonlarca et tedarik etmeye başladı.