Haberler Yaşam Haberleri TEKNOFEST’te şampiyon: 1.5 Adana
Giriş Tarihi: 28.7.2022

TEKNOFEST’te şampiyon: 1.5 Adana

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
TEKNOFEST’te şampiyon: 1.5 Adana
Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana Elektromobil Takımı, bu yıl TEKNOFEST kapsamında Kocaeli'nde 18'incisi düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmalarına, yeni tasarladığı 1.5 Adana T8 aracı ile katıldı. 1.5 Adana, en hızlı olanın değil en verimli olanın baz alındığı yarışmada, 34 üniversite takımı arasında, 30 turda toplamda 690 Wh enerji harcayarak Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda şampiyon oldu.
Şampiyonlar, Çukurova Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ile akademik ve idari personel tarafından davul zurnayla karşılandı. Tuncel, üniversitenin adını ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden öğrenci ve akademisyenlerin bilim ve teknoloji çalışmalarının destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da, "Aracımız 30 Ağustos - 4 Eylül 2022'de TEKNOFEST Karadeniz'de sergilenecek. Şampiyonluk kupamız ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek" dedi.

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TEKNOFEST’te şampiyon: 1.5 Adana
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