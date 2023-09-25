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Giriş Tarihi: 25.9.2023 11:26 Son Güncelleme: 25.9.2023 11:28

Teknoloji dünyasının kamu ve özel sektör yöneticileri bu etkinlikte buluşuyor

Her sene Kamu ve Özel sektörün buluşma noktası Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı bu sene, beşinci kez 12 Ekim 2023’te Bilişim Vadisi’nde 750’den fazla üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleşecek.

Teknoloji dünyasının kamu ve özel sektör yöneticileri bu etkinlikte buluşuyor

Türkiye'nin en büyük Kamu Teknoloji Etkinliği olan programda katılımcı profilleri; Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Kamuya Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bilgi İşlem Başkanlıkları, İdare Başkanlıkları, Teknoloji Sağlayıcı firmalar, son kullanıcı firmalar yer alacak.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda alanında uzman konuşmacılarıyla, Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse, Blockchain gibi birçok konunun ele alınması hedefleniyor.

Ülkemizin dört bir yanından katılımların gerçekleşeceği etkinlikte, 750'den fazla üst düzey katılımcı, 25'i aşkın Sergi Alanı Sahibi ile birlikte Teknoloji Atölyeleri ve çeşitli networking aktiviteleri bulunacaktır.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için www.gictc.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Teknoloji dünyasının kamu ve özel sektör yöneticileri bu etkinlikte buluşuyor
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