Teknoloji meraklısı öğrenciler İHA’larıyla yarıştı

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda lise ve üniversite öğrencileri kıyasıya mücadele etti. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları kapsamında Adana Kelaynak Havacılık Kulübü'nde bir araya gelen, teknolojiye meraklı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' olmak üzere iki görevde mücadele etti. İkinci gün de teknik kontrol ve test uçuşları yapan takımlar, yazılım ve donanımının tamamı gençler tarafından yapılan İnsansız Hava Araçları, gökyüzünde 'it dalaşı' (dog fight) yapabilme kabiliyeti kazanmak için uçtu. Heyecanlı anlar yaşandı. Takımlar kıyasıya yarıştı. Yarışma Sorumlusu Şevval Çelik, müsabakada 13 takımın yarıştığını belirterek, 11 takımın uçuşu başarıyla tamamladığını kaydetti. Çelik, bu yıl ilk defa hava savunma bölgesinin devreye alındığına dikkat çekti.